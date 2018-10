26. Oktober 2018, 11:14 Uhr Unfallschwerpunkte Auf Ausfallstraßen kracht es am häufigsten

Ein neuer Online-Atlas verzeichnet alle Verkehrsunfälle des Jahres 2017, bei denen es Verletzte gab. Im Süden, Norden und Osten des Landkreises München weist er klare Schwerpunkte aus.

Von Iris Hilberth

Die Bevölkerung im Landkreis München wächst und mit ihre die Anzahl der Autos, Motorräder, Busse und Lastwagen. 284 310 Fahrzeuge waren im vergangenen Jahr laut Bayerischem Landesamt für Statistik hier zugelassen. Die Unfälle aber haben im Vergleich zu vor zehn Jahren zwar zugenommen, seit 2015 allerdings gehen die Zahlen insgesamt zurück. 7608 Mal hat es im Jahr 2017 auf den Straßen im Landkreis München gekracht. Wo es am häufigsten zu Zusammenstößen gekommen ist, bei denen es Verletzte gab, zeigt jetzt ein interaktiver Online-Unfallatlas, den die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bereitstellen.

Noch sind in der Deutschlandkarte nicht alle Bundesländer hochgeladen, doch in Bayern kann man sich bereits seinen Wohnort heranzoomen und die Straßen auf ihre Unfallträchtigkeit hin betrachten. Bei starker Vergrößerung werden rote Punkte sichtbar, die die Stellen anzeigen, an denen die Unfälle passiert sind. Eine ergänzende Tabelle enthält Zusatzinformationen, etwa ob es sich um einen Unfall mit Getöteten, Schwer- oder Leichtverletzten gehandelt hat. Die Angaben basieren auf Meldungen der Polizeidienststellen.

Die Bundesstraße 304 ist besonders auffällig

In ihrem Verkehrsbericht für das Jahr 2017 listet das Polizeipräsidium München für den Landkreis 972 Verkehrsunfälle mit Verletzten auf, das sind 20 mehr als im Vorjahr, aber 84 weniger als im Jahr 2015. Zugenommen haben die Unfälle durch Alkoholgenuss. Von 76 ging die Zahl auf 103 rauf, es gab dabei im vergangenen Jahr 55 Verletzte. Auch zu schnelles Fahren führte häufiger zu Unfällen als in den Jahren zuvor. Von 101 im Jahr 2015 ist die Zahl auf 169 gestiegen, die Zahl der Verletzten hat sich seither mehr als verdoppelt und betrug im vergangenen Jahr 112. Konstant hoch liegt mit etwa 2000 im Jahr die Anzahl der Unfälle mit Fahrerflucht.

Am häufigsten kracht es laut Unfallatlas auf den Ausfallstraßen aus der Landeshauptstadt München in den Landkreis. Hier ist die Wasserburger Landstraße, die als B 304 durch Haar nach Osten führt, mit 30 bis 59 Unfällen mit Verletzten pro Jahr angegeben. Auf Höhe Neukeferloh scheint es dann nicht mehr ganz so gefährlich zu sein, hier wurden sechs bis 13 Unfälle notiert. Auch auf den Autobahnen, die aus der Stadt hinausführen ist die Unfallgefahr höher als auf den Staats- und Kreisstraßen im Landkreis. Am stärksten betroffen ist die A 9 in Richtung Garching, aber auch auf der A 8 zwischen Stadtgrenze in Ramersdorf und Unterhaching sollte man sich als Autofahrer besonders aufpassen. Das gilt natürlich auch für den Autobahnring Ost, die A 99, auf der es besonders zwischen Aschheim und Kreuz München-Nord Unfälle mit Verletzten gegeben hat. Aber auch die Wolfratshauser Straße in Pullach und die Verbindung Neuperlach-Neubiberg-Ottobrunn gelten als unfallträchtig.

Der Unfallatlas mit statistischen Daten und zahlreichen Filter- und Einstellungsmöglichkeiten findet sich im Internet unter der Adresse https://unfallatlas.statistikportal.de. Die Nutzung ist kostenlos.