Bei der Kollision am Aschbacher Berg wird der beteiligte Pkw komplett zerstört.

Zwei Schwerverletzte, davon einer mit lebensgefährlichen Blessuren, sowie ein weiterer Verletzter - das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Münchner Straße zwischen Feldkirchen-Westerham und dem Ayinger Ortsteil Großhelfendorf ereignet hat. Auf Höhe des Aschbacher Bergs kam ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim gegen 16 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit seinem in Richtung München fahrenden Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 57-jähriger konnte mit seinem Lastwagen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der heftigen Kollision wurde der Fahrer des Pkw eingeklemmt und musste später von der Feuerwehr befreit werden. Neben ihm wurde auch sein Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Die Münchner Straße/Staatsstraße 2078 musste für die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen, bei denen auch die Helfendorfer Feuerwehr im Einsatz war, für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der 57-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.