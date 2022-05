Beim Zusammenstoß eines vollbesetzten Kleintransporters mit einem Personenwagen sind am Montagmittag in Unterschleißheim sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 38 Jahre alte Lenker des Kleintransporters aus dem Landkreis Pfaffenhofen gegen 13.30 Uhr von der Abfahrt der A 92 kommend die B 13 überqueren. Dabei missachtete er nach bisherigen Ermittlungen das Rotlicht. Der Transporter kollidierte mit dem Auto eines 56-Jährigen aus dem Landkreis Freising, der bei Grün auf der Bundesstraße in die Kreuzung einfuhr. Durch die Kollision wurde der Kleintransporter um 180 Grad gedreht und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung wieder zum Stehen.

Alle sechs Insassen des Kleintransporters und der Fahrer des Pkw wurden bei dem Unfall verletzt. Letzterer sowie ein 46-jähriger und ein 61-jähriger Mitfahrer im Kleintransporter wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei allen anderen reichte eine ambulante Versorgung an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 15 000 Euro. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt, die Verkehrsbehinderungen hielten sich aber in Grenzen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Ampelanlage. Sie werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, in München, Telefon 089/62 16 33 22, in Verbindung zu setzen .