Schwere Kopfverletzungen hat sich eine 31-Jährige aus dem nördlichen Landkreis München am Sonntag bei einem Unfall mit einem Pedelec zugezogen. Sie war gegen 5 Uhr morgens auf dem Etzweg von Unterföhring in Richtung Ismaning unterwegs und wurde von ihrem Lebensgefährten begleitet, der ebenfalls ein Pedelec fuhr. Es schneite leicht, die Straße selbst war aber schneefrei und griffig, wenn auch nass. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau ohne Fremdverschulden zu Sturz. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, dort war wegen der lebensbedrohlichen Verletzungen eine Notoperation erforderlich. Einen Fahrradhelm hatte sie nicht getragen.