9. August 2018, 21:50 Uhr Unfall Ungesicherter Lastwagen wirft Radler um

Ein abgestellter Klein-Lastwagen hat sich am Donnerstagmorgen in Haar selbständig gemacht und einen Radfahrer erfasst. Nach Angaben der Polizei hatte der 44 Jahre alte Fahrer aus Sachsen-Anhalt den Klein-Lastwagen gegen 7.15 Uhr in der Salzgasse geparkt, aber weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. Deshalb rollte das Fahrzeug rückwärts auf die Münchner Straße. Ein 58-Jähriger aus Sachsen, der dort mit seinem Fahrrad an der Ampel wartete, sah das nicht. Er wurde vom Heck des Lieferwagens erfasst und umgeworfen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die vom Arzt behandelt werden müssen. Am Rad und am Gepäck des 58-Jährigen entstand ein Schaden von 200 Euro.