Eine 65 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Sonntagmittag bei Unterschleißheim mit ihrem Wagen neben der A 92 überschlagen. Nach Angaben der Polizei war die Nürnbergerin kurz vor 12 Uhr in Richtung München unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke stieß und im Grünstreifen landete. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13 000 Euro.