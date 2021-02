Am Steuer seines Autos ist in der Nacht zum Donnerstag bei Oberschleißheim ein 53-jähriger Münchner gestorben. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen Mitternacht mit seinem Wagen auf der Ingolstädter Landstraße in Richtung Hochbrück unterwegs, als er aus Krankheitsgründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, prallte gegen die Leitplanke und durchbrach eine weitere Leitplanke einer Verkehrsinsel. Der 53-Jährige wurde am Unfallort medizinisch versorgt und kam in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Mann aufgrund einer Erkrankung gestorben, wie es im Pressebericht des Polizeipräsidiums München heißt, und nicht an den Folgen des Unfalls.