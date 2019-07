28. Juli 2019, 10:40 Uhr Brunnthal Zwei Tote auf der A 8

Minivan mit fünf Insassen überschlägt sich auf der Autobahn

Schlimmer Unfall zum Ferienauftakt in Bayern: Auf der Autobahn A 8 sind bei Brunnthal am Sonntagmorgen mindestens ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. Ein Minivan war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Wagen schlug im Wald neben der Autobahn ein. Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass ein stärkerer Baum gefällt wurde. In dem Fahrzeug befanden sich nach Polizeiangaben fünf Personen, zwei Erwachsene und drei Kinder. Vermutlich handelte es sich um eine Familie auf den Weg in den Urlaub. Angaben über die Identität der Opfer sowie deren Herkunft liegen allerdings bisher nicht vor. Drei Rettungshubschrauber sowie zahlreiche weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. Die A 8 wurde in Richtung Salzburg zunächst total gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Seit kurz nach zehn sind zwei Fahrspuren wieder offen.