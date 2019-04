7. April 2019, 22:28 Uhr Unfall Ottobrunner stürzt mit Gleitschirm ab

Schwere Verletzungen hat ein Gleitschirmflieger aus Ottobrunn am Samstagmittag am Brauneck bei Lenggries erlitten. Laut Polizei war der 48-Jährige gerade im Landeanflug, als sich sein Schirm wegen ungünstiger Windverhältnisse zusammenfaltete. Er stürzte im Spiralflug etwa 50 Meter zu Boden. Mit diversen Knochenbrüchen wurde er in die Unfallklinik Murnau gebracht.