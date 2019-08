Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der kurvigen Strecke zwischen Kloster Schäftlarn und Hohenschäftlarn mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der junge Mann aus dem Landkreis Cham in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, geriet in Schlingern und auf die linke Straßenseite. Dort prallte er gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Wagens, der von einem 48-Jährigen aus dem Landkreis München gesteuert wurde. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Staatsstraße 2071 war in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.