Der Gehweg auf der südlichen Fahrbahnseite der Grünwalder Brücke zwischen Pullach und Grünwald ist auf einem Teilabschnitt gesperrt, weil noch immer das Brückengeländer beschädigt ist. In der Nacht zum Sonntag war ein Streifenwagen der Polizei aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und gegen das Geländer geprallt. Der 24-jährige Fahrer hatte sich leichte Verletzungen zugezogen, seine gleichaltrige Beifahrerin blieb unverletzt. Die Streife war gegen 2 Uhr nachts vom Marktplatz kommend in Richtung Brücke unterwegs gewesen, kurz vor der Brücke hatte der Polizist die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Sowohl das Fahrzeug als auch das Geländer wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Bis zur provisorischen Reparatur des Geländers bis voraussichtlich Ende kommender Woche können Fußgänger in diesem Abschnitt nur den nördlichen Gehweg nutzen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird vorübergehend in beide Fahrtrichtungen auf 30 Stundenkilometer reduziert.