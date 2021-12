Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Taufkirchen von einem Auto angefahren worden. Der Mann überstand den Unfall leicht verletzt. Ein 33 Jahre alter Taufkirchner hatte den Rentner gegen 9.05 Uhr übersehen, als er auf dem Lindenring in südlicher Richtung fahrend nach links in die Eschenstraße abbiegen wollte. Sein Auto erfasste den 82-Jährigen mit der rechten Front, als der die Eschenstraße überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte auf den Asphalt und wurde laut Polizei leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Gegen den Autofahrer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.