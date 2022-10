Die Feuerwehr Unterföhring hat schweres Gerät benötigt, um am Samstagmorgen einen verletzten Autofahrer aus seinem Wagen zu befreien. Dieser war mit seinem Wagen gegen 8.30 Uhr an der Gemeindegrenze von Ismaning und Unterföhring von der Staatsstraße 2053 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug rutschte laut Feuerwehr drei Meter die Böschung hinab und kam an weiteren Bäumen zum Stehen. Die Einsatzkräfte mussten das Wrack mit Hilfe einer Seilwinde und einem Greifzug sichern. Im Anschluss öffneten sie die Beifahrertür mit einem hydraulischen Gerät, damit der Notarzt helfen konnte. Die Fahrertür wurde vom Chassis abgetrennt und der Verletzte befreit. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Staatsstraße war dem Bericht zufolge für längere Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.