Ein 53-jähriger Mann, der in der Nacht zum Montag in Straßlach-Dingharting von einer jungen Frau bewusstlos am Straßenrand gefunden wurde, gibt der Polizei Rätsel auf. Die Studentin hatte den Mann gegen 4 Uhr auf einem Gehweg an der Münchner Straße im Gewerbegebiet neben einem Fahrrad entdeckt. Sie rief den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Inzwischen weiß die Polizei, dass der Mann 53 Jahre alt ist und aus dem Landkreis München stammt. Mehrere Frakturen - Kiefer, Rippen, Schädel - deuten darauf hin, dass möglicherweise jemand weiteres an dem Unfall beteiligt war. Das sei aber nur eine Vermutung, heißt es von der Polizei. Ausschließen kann diese allerdings einen Überfall oder einen Kampf. Dabei könnten die Verletzungen des Mannes nicht entstanden sein. Trotz der Schwere der Verletzungen bestehe keine Lebensgefahr. Zuletzt gesehen worden war der 53-Jährige am Montag um 18 Uhr. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei. Gesucht werden Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Sie sollten sich mit dem Unfallkommando unter Telefon 089/62 16 33 22 in Verbindung setzen.