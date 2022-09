Garching:Fahrradhelm rettet Bub das Leben

Nur dank eines Fahrradhelms hat ein neunjähriger Bub keine schweren Kopfverletzungen erlitten. Der Schüler war am Freitagnachmittag mit seinem Rad auf einem Gehweg am Mühlfeldweg in Garching unterwegs, von dem er auf die Straße einscherte. Wegen einer Mauer und einer Hecke ist die Sicht auf die Straße in diesem Bereich erheblich eingeschränkt, sodass der Junge offenbar das Auto eines 65-Jährigen aus dem Landkreis Freising übersah und frontal gegen die Fahrertür des Pkw stieß. Im Anschluss schlug er mit dem Kopf gegen die Dachkante des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Der Neunjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Weil er einen Helm trug, seien jedoch schwerere Kopfverletzungen vermieden worden, teilt die Polizei mit.