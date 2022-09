Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2078 bei Brunnthal sind am späten Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer und seine Sozia verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München wollte von der Kreisstraße M 11 nach links in die Staatsstraße einbiegen und missachtete dabei offensichtlich das Stopp-Schild. Er rammte das Motorrad eines 66-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der auf der Vorfahrtsstraße Richtung München unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, seine Mitfahrerin, eine 19-Jährige aus Augsburg, leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf als 10 000 Euro. Die Kreuzung war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.