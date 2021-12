Ein 43-jähriger Autofahrer aus Bad Wiessee hat sich am Dienstag auf der A 8 gerade noch aus seinem brennenden Wagen retten können. Das Fahrzeug älterer Bauart hatte gegen 12.40 Uhr in voller Fahrt auf Höhe der Ausfahrt Sauerlach Feuer gefangen. Als der Fahrer bemerkte, dass aus dem Fußraum der Beifahrerseite Rauch aufstieg, steuerte er sein Auto auf den Seitenstreifen. Kurz darauf stand es in Flammen und brannte komplett aus. Die Feuerwehren aus Hofolding, Brunnthal und Sauerlach konnten nicht mehr viel ausrichten. Der Fahrbahnbelag wurde auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern beschädigt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Verkehr konnte links an dem Unfallwagen vorbeifahren und wurde laut Polizei kaum beeinträchtigt.