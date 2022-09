Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße M 8 zwischen Kleinhelfendorf und Oberlaus ist am Dienstagabend eine Frau verletzt worden. Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach überholte in einer Linkskurve, dabei stieß er mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammen. Dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch fest und ordnete eine Blutentnahme an. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.