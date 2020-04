Bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2078 in Aying haben beide Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren total zertrümmerten Fahrzeugen befreit werden, ein Opfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße blieb bis circa 20 Uhr gesperrt. Nähere Angaben macht die Polizei zunächst nicht.

Nach Darstellung von Korbinian Kroiss, der als Kommandant der Helfendorfer Feuerwehr die Einsatzleitung hatte, kam es um 15.42 zu dem heftigen Zusammenstoß auf der Staatsstraße nahe der Abzweigung zum Bergtierpark Blindham. Ein in Richtung Aschbach steuernder Autofahrer sei, so Kroiss, aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahnseite geraten, wo es zu einem Frontalcrash mit einem entgegenkommenden Auto kam, dessen Lenker in Richtung Großhelfedorf unterwegs war. Die Ayinger und Helfendorfer Feuerwehren rückten mit je 16 Mann an und befreiten die Schwerverletzten aus ihrer Notlage. Die lange Sperrung der Staatsstraße 2078 ist laut dem Helfendorfer Kommandanten nicht allein durch die Aufräumräumarbeiten an der Unfallstelle notwendig geworden, sondern auch, weil Staatsanwalt und Münchner Polizei noch nach Aying gefahren seien, um sich die Unfallsituation anzusehen.