Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sonntagmorgen auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg durch sein rücksichtsloses Fahren einen schweren Unfall provoziert hat. Der Gesuchte, der nach Zeugenaussagen einen VW Golf fuhr, hatte gegen 7.15 Uhr kurz vor der Rastanlage Hofolding einen anderen Wagen überholt und war anschließend so knapp vor diesem eingeschert, dass dessen Fahrer aus Schreck die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses schleuderte zunächst gegen die Mittelleitplanke und danach über alle Fahrstreifen nach rechts von der Autobahn. Dabei rammte der 32-jährige Fahrer ein Verkehrsschild, durchbrach den Wildschutzzaun und kam erst nach etwa 100 Meter unter einem Hochspannungsmasten zum Stehen. Der Fahrer erlitt laut laut Polizei wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen, seine 23-jährige Ehefrau blieb unverletzt. Zwei Bundeswehrsoldaten, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten erste Hilfe. Zur Abklärung möglicher Schäden am Hochspannungsmasten wurde der Energieversorger verständigt. Eine Beeinträchtigung der Stromversorgung war nach dessen Einschätzung aber in keinem Fall zu befürchten. Der Unfallwagen musste von einem Abschleppunternehmen per Seilwinde geborgen werden. Die Autobahnpolizei Holzkirchen sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Diese können sich unter 08024/907 30 melden.