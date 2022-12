Blitzeis hat am Mittwoch auf den Straßen in und um München etliche Unfälle ausgelöst. Innerhalb von vier Stunden ereigneten sich allein auf den Autobahnen A 9 und A 99 insgesamt 16 Verkehrsunfälle, welche sich laut Polizei fast ausschließlich aufgrund der eintretenden Glätte ereigneten. Beteiligt waren 23 Fahrzeuge, es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 120 000 Euro. Der "Preis des Tages" ging nach den Worten eines Polizeisprechers dabei an einen 21-jährigen Lieferwagenfahrer. Dieser filmte im Vorbeifahren mit seinem Smartphone aus seinem Fahrzeug heraus eine Unfallstelle bei Garching. Wohl durch seine Sensationslust abgelenkt, so der Polizeisprecher, fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Der junge Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.