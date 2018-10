6. Oktober 2018, 11:48 Uhr Unfall Auto überschlägt sich

Am Freitagmorgen war die Polizei auf der A 99 im Einsatz. Nach einem Unfall kam es zu einem enormen Rückstau.

Ein Autofahrer touchiert mit seinem Fahrezug auf der A 99 bei Aschheim einen Fahrbahnteiler

SZ, Aschheim

Am Freitagmorgen hat sich ein Autofahrer aus dem Landkreis München bei einem Verkehrsunfall auf Höhe der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige war gegen 8.30 Uhr auf der A 99 in Richtung Salzburg unterwegs und stieß mit seinem Versuchsfahrzeug eines Autoherstellers mit dem Fahrbahnteiler an der Ausfahrt zusammen.

Daraufhin überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Fahrstreifen mussten für die Bergung durch die Autobahnmeisterei Hohenbrunn gesperrt werden, die Feuerwehr Unterföhring war mit im Einsatz. Es kam zu einem enormen Rückstau, der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.