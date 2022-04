Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Donnerstag gegen 13.50 Uhr bei einem Unfall in Aschheim leicht verletzt worden. Er wurde von einem Auto angefahren, dessen 22-jähriger Fahrer das Rotlicht nicht beachtet hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 60 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es für rund zwei Stunden zu leichten Verkehrsbehinderungen.