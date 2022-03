Am Mittwochnachmittag ist am Autobahnkreuz München-Ost der Anhänger eines 68-jährigen Autofahrers aus Österreich bei voller Fahrt auf die Seite gekippt und hat dadurch lange Verkehrsbehinderungen ausgelöst Der Mann bog gegen 15.50 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Überleitung von der A 99 auf die A 94 in Richtung Passau ab, als der Anhänger ins Schwanken geriet. Grund dafür war neben der zu hohen Geschwindigkeit eine massive Überladung des Anhängers. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn war der auf 500 Kilogramm ausgelegte Anhänger mit Möbeln und einem Gesamtgewicht von 1500 Kilogramm beladen - das war deutlich zu viel für das Gefährt in der engen Kurve. Die Überleitung an der Autobahn wurde in Folge des Unfalls durch die Polizei komplett gesperrt. Die Bergung der Einsatzkräfte dauerte drei Stunden, bevor die Straße wieder befahren werden konnte. Der Fahrer blieb weitgehend unversehrt.