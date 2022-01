Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Freitagnachmittag einen Zusammenstoß auf der A 99 verursacht hat. Nach Angaben der Beamten war er mit einem dunklen Fahrzeug mit Freisinger Kennzeichen in Richtung Salzburg unterwegs und wechselte kurz vor dem Autobahndreieck Feldmoching auf den linken Fahrstreifen. Eine 31-Jährige aus dem Landkreis Dingolfing, die dort gerade auf derselben Höhe fuhr, konnte eine Kollision trotz Vollbremsung nicht verhindern. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von etwa 900 Euro, der Unfallverursacher fuhr weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter der Telefonnummer 08161/952-0 zu melden.