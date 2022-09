Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn A 92 bei Unterschleißheim gestürzt und von einem Lkw überfahren worden. Der 63-Jährige erlag noch in der Nacht zum Mittwoch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang seien noch unklar. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb laut Polizei unverletzt. Die Autobahn 92 bei Unterschleißheim war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung München gesperrt.