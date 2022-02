Eine 79 Jahre alte Autofahrerin und ihr zwölfjähriger Enkel sind am Samstagmorgen auf der A 8 bei einem spektakulären Unfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Holzkirchner Autobahnpolizei war die Rentnerin aus München gegen 7.15 Uhr bei Brunnthal auf der linken Fahrspur in Richtung Salzburg unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Obwohl sie noch auszuweichen versuchte, fuhr sie auf den stehenden Wagen vor ihr auf.

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich ihr Auto und flog fünf Meter durch die Luft, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Oma und Enkel wurden in ein Klinikum in München gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 15 000 Euro geschätzt. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen eineinhalb Stunden gesperrt werden, der Verkehr staute sich deshalb zum Teil bis zur A 99.