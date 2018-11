7. November 2018, 14:14 Uhr Unfall A 99 gesperrt

Ein Schwerverletzter und kilometerlanger Stau in Richtung Nürnberg. Derzeit geht nichts auf dem Ring.

Derzeit geht nichts mehr auf der A 99 in Richtung Norden. Bei einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordbayern am Mittwochmittag drei Lastwagen ineinander gefahren. Eine Person zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Fahrbahn ist zur Unfallaufnahme komplett gesperrt worden, seit 15 Uhr ist wieder eine Spur freigegegen. Es hat sich ein kilometerlanger Rückstau in Richtung Nürnberg/Stuttgart gebildet. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.