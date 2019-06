3. Juni 2019, 11:41 Uhr Unfälle Mehrere Verletzte bei Kollisionen

Am Montagmorgen ereigneten sich im Landkreis München gleich zwei schwere Unfälle: auf der A99 und in Neukeferloh.

Zwei Kinder und ein Lkw-Fahrer werden in Kliniken gebracht.

Von Bernhard Lohr

Bei zwei Unfällen im östlichen Landkreis München sind am frühen Montagmorgen mehrere Personen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder, als gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung der B 304 zur Waldbrunner Straße in Neukeferloh mehrere Fahrzeuge ineinander krachten. Bereits um 4 Uhr war auf der A 99 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Anschlussstelle Aschheim-Ismaning ein Kleinlaster auf einen Sattelzug aufgefahren. Der schwer verletzte Fahrer konnte erst nach einer Stunde befreit werden. Er wurde ebenso wie die verletzten Kinder per Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht.

Wie es zu dem Unfall auf der B 304 nahe der Zulassungsstelle in Neukeferloh gekommen war, konnte die Polizei am Montagvormittag noch nicht sagen. Es liefen noch die Ermittlungen, Zeugen wurden befragt. Jedenfalls waren drei Pkw beteiligt und die Kreuzung, wie es heißt, für längere Zeit wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Insgesamt wurden laut Unfallkommando drei Personen verletzt, darunter zwei Kinder schwer. Die Unfallstelle war gegen 9.15 Uhr geräumt, der Verkehr normalisierte sich dann wieder.

Zu dem folgenschweren Auffahrunfall am frühen Morgen kam es laut Autobahnpolizei Hohenbrunn, nachdem der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs beim Spurwechsel einen Pkw übersehen und diesen leicht touchiert hatte. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit und blieben auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Fahrer eines Kleinlasters übersah dann die vor ihm liegende abgesicherte Unfallstelle und fuhr, wie es heißt, nahezu ungebremst hinein. Der Fahrer wurde beim Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt, war noch ansprechbar, konnte aber nur mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrbahn musste in beide Fahrtrichtungen für den Einsatz des Rettungshubschraubers gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg blieb bis zur Bergung des Verletzten gesperrt. Der linke Fahrstreifen wurde nach circa einer Stunde wieder freigegeben. Bei den Unfällen auf der A 99 entstand ein Sachschaden von circa 15 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ismaning, Garching und München.