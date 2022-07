500 Läuferinnen und Läufer starten beim "Run for Trees" in Unterhaching. Darunter auch Teilnehmer der SZ-Aktion Läuft mit uns.

Von Iris Hilberth

Wie viele Kilometer Piia Lipiäinen an diesem Sonntagmorgen hinter sich gebracht hat, lässt sich schwer sagen. Die Tauftrainerin des TSV Unterhaching flitzte während des "Run for Trees" durch den Perlacher Forst, um die Teilnehmer ihrer Laufgruppe der SZ-Aktion "Läuft mit uns" irgendwie alle gleichzeitig zu betreuen. Denn die liefen nicht nur ein unterschiedliches Tempo, sondern gleichzeitig auch noch auf verschiedenen Strecken. Am Ende waren sie alle glücklich im Ziel. "Piia war meine Pacemakerin, ohne sie hätte ich es nicht geschafft", sagt Karin.

Der "Run for Trees" den die Turnabteilung des TSV Unterhaching seit 13 Jahren gemeinsam mit dem Unternehmen Develey zugunsten der Schülerinitiative "Plant for the Planet" und der Jugendabteilung des TSV organisiert, war erklärtes Ziel des zehnwöchigen Trainings bei Piia Lipiäinen und den drei anderen Übungsleitern der Aktion, Carmen Johannhardt, Willi Hochholzer und Hedy Nguyen. Nicht alle Laufanfänger haben sich schon diesmal auf die 5,4 Kilometer oder 10,3 Kilometer lange Strecke gewagt. Aber bei einem letzten Test im Abschlusstraining hatte Piia Lipiäinen festgestellt, dass sich alle deutlich verbessert haben. Karin etwa hat bei dem Zwölf-Minuten-Lauf im Vergleich zu Anfang Mai in der Übungsstunde vergangene Woche eine ganze Stadionrunde draufpacken können. Und Sonja, die sich beim Run for Trees an die zehn Kilometer gewagt hat, will es im nächsten Jahr mit dem Halbmarathon versuchen. Auch Trainerin Johannhardt ist mitgelaufen und freute sich über eine neue persönliche Bestzeit.

Detailansicht öffnen Läuferinnen und Läufer der Aktion "Läuft mit uns" beim "Run for Trees" in Unterhaching (Foto: Iris Hilberth/oh)

Insgesamt knapp 500 Teilnehmer gingen an diesem kühlen, leicht windigen aber sonnigen Julimorgen an den Start. Etwa halb so viele wie noch in Zeiten vor der Pandemie. "Damit haben wir in etwa gerechnet, bei den meisten Laufveranstaltungen, die jetzt wieder stattfinden sind die Teilnehmerzahlen ähnlich", sagte Oskar Paulicks, der Leiter der TSV-Turnabteilung. Manche meiden weiterhin Großveranstaltung, andere fühlen sich noch nicht fit genug. Doch viele sind auch froh, endlich wieder bei einer Veranstaltung wie dieser dabei sein zu können.

Detailansicht öffnen Während des Benefizlaufs wird auch immer ein Baum im Ortspark gepflanzt. Diesmal griffen Develey-Chef Michael Durach (rechts) und Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer für eine Rotbuche zur Schaufel. (Foto: Iris Hilberth/oh)

In den beiden vergangenen Jahren waren nur sogenannte virtuelle Läufe möglich. Zwar sind die Teilnehmer tatsächlich gelaufen allerdings alleine oder in kleinen Gruppen. Das Startgeld wurde wie immer zum Bäumepflanzen verwendet, pro Euro ein Baum lautet der Plan in jedem Jahr. Für einen Baum wird in jedem Jahr ein Plätzchen im Unterhachinger Ortspark gesucht und Bürgermeister Wolfgang Panzer greift mit dem Geschäftsführer des Hauptsponsors Develey, Michael Durach, symbolisch für den Baum des Jahres zur Schaufel. Diesmal wurde eine Rotbuche gepflanzt.