Die Grünen im Kreistag fordern in einem Antrag, dass der Landkreis an der Veranstaltung "Tag der Natur" des Magazins Geo im kommenden Jahr teilnimmt. Diese bundesweite Aktion soll am 12. und 13. Juni 2021 stattfinden; in der Regel gibt es eine Großveranstaltung, die das Magazin selbst organisiert, Städte, Gemeinden und Landkreise können aber selbst Aktionen rund um das Thema Natur und Artenvielfalt starten.

Die Kreistagsfraktion der Grünen will beim Tag der Natur andere Institutionen wie Schulen, den Kreisjugendring, Universitäten, Vereine etwa oder das Netzwerk "Blühende Landschaft" mit ins Boot holen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und für das Thema Artenschutz zu sensibilisieren. "Mit der Teilnahme des Landkreises soll das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer großen Artenvielfalt gestärkt werden und Handlungsoptionen aufgezeigt werden, wie man dies unterstützen und die verborgene Welt der Tiere und Pflanzen erlebbar machen kann", heißt es in dem Antrag. Schließlich habe sich schon beim Volksbegehren Artenvielfalt gezeigt, dass es großes Interesse an dem Thema Biodiversität gebe, versichern die Grünen um ihren Fraktionssprecher Christoph Nadler weiter.

Zu der im Jahr 1999 damals noch unter dem Namen "Tag der Artenvielfalt" ins Leben gerufenen Aktion gehört auch eine sogenannte jährliche Blitzinventur der heimischen Flora und Fauna, damit gilt der Tag der Natur als größte Feldforschungsaktion in Mitteleuropa, schreiben die Grünen. So sollen dabei Fachleute und Naturbegeisterte Expeditionen in die heimische Natur organisieren und damit dazu beitragen, die Artenvielfalt zu entdecken und dokumentieren.

Die Grünen wünschen sich, dass im Landkreis an diesem Juni-Wochenende zahlreiche "koordinierte Aktionen" in Zusammenarbeit mit den Naturschutzvereinen, Schulen, Jugendbildungseinrichtungen und vielen anderen stattfinden sollen - gegebenenfalls mit einer Abschlussveranstaltung im Landratsamt.