Wie so vieles im Jahr 2020 fiel auch die jährliche Umweltehrung des Landkreises München dem Coronavirus zum Opfer. Zum ersten Mal in 16 Jahren konnten keine Landrätin und kein Landrat die Menschen auszeichnen, die sich um das Klima und die Umwelt besonders verdient gemacht haben. Eine komplette Absage der Ehrung war freilich keine Option: "Der Umwelt- und Klimaschutz ist eine unserer größten Herausforderungen, auch wenn das in Pandemiezeiten manchmal in den Hintergrund zu rücken scheint", so Landrat Christoph Göbel (CSU). "Die Geehrten gehen mit gutem Beispiel voran, sie investieren nicht nur Geld, sondern auch ihre Freizeit und zeigen, was jeder tun kann, um unsere Lebensgrundlage zu sichern." Die insgesamt 18 Preisträger mit elf Projekten haben neben der Ehrennadel des Landkreises, Ehrenurkunde und einem Präsentkorb mit regionalen Produkten von "Unser Land" nun auch jeweils einen kleinen Imagefilm erhalten, den das Landratsamt zu den Projekten hat produzieren lassen.

Das Engagement reicht vom Einsatz für den Artenschutz und die Artenvielfalt über das Einsammeln von Müll und Plastik, der Arbeit im Repair-Café bis zum Engagement für die Energie- und Verkehrswende. Erstmals wurde ein Projekt ausgezeichnet, das zwar seine Wurzeln im Landkreis hat, seine volle Wirkung aber mit Hilfe zur Selbsthilfe in Ghana entfaltet. Die Filme aller Geehrten gibt es online: www.landkreis-muenchen.de/themen/energie-und-klimaschutz/klimaschutz-zum-mitmachen/umweltehrung/umweltehrung-2020.