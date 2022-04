Säckeweise Müll in der Natur

Ein verrostetes Fahrrad, Glasscherben, Grablichter, Teile von Autos oder Elektrogeräten und säckeweise Plastikmüll - all das haben die Teilnehmer beim "Klima-Ramadama" in Straßlach gefunden, das die Mitglieder der "Prima-Klima-Gruppe" und einige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte organisiert hatten. Beteiligt haben sich der Waldkindergarten sowie knapp 30 Bürgerinnen und Bürger. Die Schule wird das Ramadama zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Während der Waldkindergarten bereits Anfang April die Waldstücke in seinem Umkreis von Unrat befreit hat, fand nun eine gemeindeweite Sammelaktion statt. Ausgestattet mit Müllsäcken, Handschuhen und Eimern machten sich die Teilnehmer auf die Suche nach Müll. Fünf Helferinnen und Helfer kamen allein aus dem Minigolfclub, aber auch die anderen großen und kleinen Helfer haben trotz des Schmuddelwetters fleißig gesammelt, während andere Teilnehmer und Vereine kurzfristig abgesagt hatten.