Der Landkreis München hat sich zur Klimaschutzregion ernannt, ohne formell Klimaschutzregion zu sein. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, wonach sich der Landkreis künftig als Klimaschutzregion bezeichnen möge. Der Ausschuss für Energie, Landwirtschaft und Umwelt nahm diesen am Dienstag auch in weiten Teilen an, änderte ihn aber dahingehend, dass der Landkreis mit seiner im Jahr 2016 verabschiedeten Erklärung zur selbstauferlegten Klimainitiative "29++" ja bereits Klimaschutzregion sei.

SPD-Fraktionssprecherin Ingrid Lenz-Aktas sagte, der Begriff "29++" klinge sehr sperrig; sie würde ihn gerne gegen die Bezeichnung Klimaschutzregion austauschen. Dem entgegnete Grünen-Fraktionschef Christoph Nadler, es brauche kein neues Motto, "sondern wir müssen an die Umsetzung gehen". Landrat Christoph Göbel (CSU) fügte an, er wolle keinesfalls mit einem neuen Begriff hinter die selbst gesteckten Ziele der eigenen Klimainitiative zurückfallen. In "29++" ist unter anderem festgelegt, dass der Landkreis bis ins Jahr 2030 den Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂ um 54 Prozent reduzieren will.

SPD-Kreisrätin Natascha Kohnen wollte die Ziele der Initiative ebenfalls nicht in Frage stellen, wies aber darauf hin, dass in den darin festgelegten Zielen noch Instrumente zur Überprüfung der Klimaschutz-Maßnahmen fehlten. Der Ausschuss entschied daraufhin, dass der Landkreis bereits Klimaschutzregion ist, künftig alle Beschlüsse des Kreistags auf mögliche Auswirkungen auf das Klima zu prüfen sind und auch die konkrete Umsetzung zu analysieren. Vom Klimanotstand wolle eh niemand reden.