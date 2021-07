Name für Haarer Platz entfacht Streit zwischen den Parteien am Ort

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Haarer SPD wirft Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) vor, die Bürger mit falschen Aussagen über die Vorgänge bei der Namensgebung für den Platz vor dem Bildungszentrum Poststadel in die Irre zu führen. SPD-Fraktionschef Thomas Fäth ruft Bukowski in einem offenen Brief auf, seine Aussagen "unverzüglich öffentlich zu korrigieren". Zudem solle er sich für die "Falschaussagen" entschuldigen. Die SPD reagiert damit auf eine viel beachtete Stellungnahme von Bukowski auf Facebook, in der dieser grundsätzlich die Verantwortung übernimmt für den am Ende missratenen Prozess der Namensgebung. Der Ärger im Ort ist groß.

Der Gemeinderat hatte in einer knappen Abstimmung dem Platz den Namen "Haarer Anger" gegeben - entgegen dem Ergebnis einer Befragung. In dieser hatte sich eine klare Mehrheit von 772 Bürgern für "Postwiese" ausgesprochen. Auch "Nikolausplatz" lag bei der gemeindeweit vom Rathaus organisierten Umfrage ganz vorne, nachdem die Grünen einen gendergerechten "Bürger*innenplatz" vorgeschlagen hatten. Dazu hatten die Haarer an die 200 eigene, teils absurde Namensvorschläge eingereicht.

Nun hat Bukowski nach einem breiten negativen Echo auf die am Ende vom Gemeinderat getroffene Entscheidung erklärt, dass von Seiten der SPD "von Anfang an dagegen gearbeitet" worden sei, den Platz "Postwiese", "Posthalterplatz" oder "Nikolausplatz" zu nennen, weil diese Vorschläge von der CSU gekommen seien. SPD-Fraktionschef Fäth stellt klar: "Es war uns nicht bekannt, von wem ein Vorschlag stammte. Daher war es gar nicht möglich, nur wegen der Herkunft des Vorschlages dagegen zu arbeiten." Auch habe er selbst, schreibt Fäth, nicht ignorant auf den breiten Willen in der Bürgerschaft reagiert, den Platz "Postwiese" zu nennen. Die SPD habe vielmehr bereits im April im Gemeinderat erklärt gehabt, dass dieser Name zumindest im Sprachgebrauch für einen anderen Ort in Haar vergeben sei. Fäth wirft nun Bukowski seinerseits vor, ein politisches Spielchen getrieben zu haben, indem er den Namen trotz der bekannten Problematik zur Abstimmung stellte.

Schließlich wirft Fäth dem Bürgermeister vor, falsche Tatsachenbehauptungen zu verbreiten, wenn er erkläre, die CSU habe geschlossen für "Postwiese" gestimmt. Fäth weist darauf hin, dass bei der geheimen Abstimmung im zweiten Wahlgang fünf Stimmen auf "Postwiese" entfallen seien, bei 13 Stimmen der CSU. Die SPD habe von Anfang an dafür plädiert, den Platz nicht zu benennen, so Fäth. "Dies hätte den ganzen Ärger vermieden." Bukowski erntet für seine Erklärung zur Namensfindung allerdings breite Zustimmung. Viele sehen die SPD als Unruhestifter. Die SPD habe ihre Niederlage bei der Kommunalwahl nicht verwunden, ist zu lesen. Einen neuen Vorschlag für den Platz, auf dem künftig eigentlich im Ortszentrum fröhlich gefeiert werden soll, gibt es auch: "Haarer Pranger".