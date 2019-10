Die Polizei, dein Freund und Helfer - dieser Spruch hat sich für eine ältere Frau bestätigt. Die Frau, die aus dem Landkreis Ebersberg stammt, war am Mittwoch zur Polizeiinspektion nach Haar gekommen, weil sie vermutete, ihr Auto sei gestohlen worden. Wie sie erzählte, hatte sie am Vortag den Hausarzt in Trudering besucht und ihr Fahrzeug vor dem Haus geparkt. Weil die Parkzeit dort auf eine Stunde beschränkt war, verließ sie kurz die Praxis, um ihr Auto umzuparken. Nach dem Arztbesuch konnte die Rentnerin den Wagen aber nicht mehr finden. Auch eine zweite Suche am Abend verlief ergebnislos. Noch während die Haarer Polizeibeamten ihre Anzeige aufnahmen, meldeten Kollegen, dass sie das vermisste Auto in der Nähe der Arztpraxis gefunden hatten - ordnungsgemäß geparkt. Sichtlich froh, wie Inspektionsleiter Karl-Heinz Schilling berichtet, sei sie hingebracht worden.