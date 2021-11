Tima Herz: Ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht. Es sollte den Leuten erlaubt sein, einen freien Willen zu haben. Also kein Zwang, sondern die Option, ja oder nein zu sagen. In bestimmten Berufen, etwa der Alten- oder Krankenpflege, fände ich eine Impfpflicht aber in Ordnung. Die Menschen, um die sich dort gekümmert wird, müssen schließlich geschützt werden. Zudem kann ich mich mit der Impfung ja auch selbst schützen. Wenn ich dort arbeite und erkranke, dann kann ich den Leuten auch nicht mehr helfen und schade ihnen indirekt.