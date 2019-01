31. Januar 2019, 17:33 Uhr Umbau Barrierefreier Zugang zur Treppe

Die Bahn bringt die Aufzüge am Bahnhof nicht in Gang und macht damit die Bemühungen der Gemeinde Haar zunichte.

Von Bernhard Lohr, Haar

Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen und Gehbehinderte sind in Haar weitere Monate von den Zügen abgeschnitten. Der Bahnsteig am Haarer Bahnhof ist noch bis Ende März nicht barrierefrei zu erreichen. Wie die Deutsche Bahn der Gemeinde auf Nachfrage mitgeteilt hat, kam es beim Einbau der neuen Aufzüge zu "diversen Problemen", weshalb der ursprünglich für Ende Dezember angekündigte Termin zur Inbetriebnahme nicht habe eingehalten werden können. Das Rathaus in Haar sprach am Donnerstag in einer Mitteilung von einer äußerst bedauerlichen Angelegenheit. Die Bahn habe versäumt, ihre Kunden zeitig zu informieren.

Damit ist die an Wendungen reiche Geschichte über den Umbau des Haarer Bahnhofs um eine traurige Posse reicher. Jahre verzögerte sich schon der Beginn des von der Gemeinde angestoßenen und auch finanzierten Umbaus. Zum Sinnbild für die unbefriedigende Situation und den Stillstand wurde ein Foto im Juli 2016, als der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei einem Pressetermin am Haarer Bahnhof kräftig mit anpackte, um eine Rollstuhlfahrerin die Treppe hinaufzutragen, weil ein Aufzug klemmte. Doch auch dann passierte lange nichts.

Anfang Oktober wurde die Baustelle eingerichtet

Erst im Herbst 2018 konnte schließlich die Rampe am Nordzugang fertiggestellt werden. Doch kaum war dort alles barrierefrei gestaltet, begann die Bahn damit, die Aufzüge am Südzugang und in der Bahnsteigunterführung selbst zu sperren. Anfang Oktober wurde die Baustelle eingerichtet, die Aufzüge würden ausgetauscht, hieß es. Sollten die neuen Fahrstühle Ende März tatsächlich funktionieren, wäre der Bahnsteig sechs Monate lang nur über Treppen zugänglich gewesen.

Bis der Bahnhofsumbau komplett abgeschlossen ist, dürfte es aber noch dauern. Dieser Tage sind nach längerer Unterbrechung dem Rathaus zufolge die Arbeiten am Südzugang wieder angelaufen: Die Lärmschutzwand werde derzeit geschlossen. Treppe und Dach sollten im Frühjahr fertig sein. Die Gemeinde möchte auch den Bahnhofvorplatz attraktiver gestalten, heißt es, etwa mit einem neuen Pflaster. Dazu liefen noch Verhandlungen mit der Bahn.