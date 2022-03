Die Kinder der Klasse 4a der Grundschule in Riemerling haben sich im Unterricht mit dem "Krieg in der Ukraine" befasst. Sichtlich berührt beschlossen einige Schülerinnen und Schüler daraufhin, selbst aktiv zu werden: Sie trafen sich in ihrer Freizeit und sammelten Spenden bei Bürgern. Nach knapp einer Woche kam ein stolzer Betrag von 1401,22 Euro zusammen, den die Kinder der Gemeinde Hohenbrunn übergaben. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) stellte den Kontakt zu Frank Babinsky her, der im Hohenbrunner Gemeindestadl mit seinem neu gegründeten Verein "Ukraine Hilfe Riemerling" Spenden sammelt. Gemeinsam mit dem Bürgermeister überreichten die Kinder ihren Beitrag. Durch direkten Kontakt von Babinsky in die Ukraine ist bekannt, was benötigt wird.