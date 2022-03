Krieg in der Ukraine

Der Bahnhof in Záhony ist eine Durchgangsstation für Flüchtlinge.

Christina und Gerhard Trappendreher sind mit ihrem Wohn-Truck von Haar nach Ungarn gereist und nehmen dort stundenweise Schutzsuchende auf, die am Grenzbahnhof auf ihre Weiterreise warten.

Von Angela Boschert, Záhony/Haar

Es sind die Blicke der Geflüchteten, die Christina und Gerhard Trappendreher mitnehmen, wenn sie am Sonntag aus dem kleinen ungarischen Grenzort Záhony nach Haar zurückkehren. Blicke voller Dankbarkeit, nicht solche voller Verzweiflung und Angst. Sie waren dem Ukrainekrieg während der vergangenen zwei Wochen deutlich näher als hier, haben Not und Hilfsbereitschaft, Verzweiflung und Mut hautnah erlebt. Die Begegnungen mit hilfesuchenden Frauen und Familien, denen sie in ihrem 16 Meter langen Wohn-Truck einen Ort zum Ausruhen gegeben haben, waren oft kurz, aber intensiv.