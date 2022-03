Auch die Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching beschäftigt der Krieg in der Ukraine sehr. Aus Solidarität mit den Menschen dort malen einige von ihnen jedoch nicht nur ihren Mund-Nasen-Schutz blau-gelb an oder tragen die Farben der ukrainischen Flagge als Anstecknadeln; um Flüchtlinge unterstützen zu können, haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der innerhalb von nur drei Tagen mehr als 4000 Euro zusammenkamen. Initiiert wurde die Aktion von Mika Holder, Kaja Kobs und Isabella Zöllinger. Die Spenden kamen dabei sowohl von den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern als auch von Lehrkräften. Das Geld geht direkt an die "Aktion Deutschland hilft". Zudem hat die Klasse 10b zu zweckgebundenen Sachspenden aufgerufen, die mit Unterstützung einer Lehrkraft direkt bei der ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarrei München abgegeben haben. Hierbei kamen mehrere Autoladungen zusammen.