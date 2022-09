Von Rainer Rutz, Planegg

Anfang März 2022: In einem Wohngebiet der westukrainischen Stadt Lwiw leben im neunten Stock eines Hochhauses Anna Lahdyuk, ihr Mann Vasyl und der damals zehn Monate alte gleichnamige Sohn. Es herrscht Krieg. Die Russen haben das ehemalige Lemberg mehrfach mit Raketen beschossen, ständig gibt es Bombenalarm. Die junge Familie muss dann samt Labrador Bailey neun Stockwerke tiefer in den Schutzkeller hasten, oft mehrfach am Tag, die Mutter das Baby im Arm. Am 12. März überqueren tief fliegende Militärmaschinen die Stadt. Anna und ihr Mann können nicht wissen, dass es polnische Flugzeuge sind, die Flüchtlinge aufnehmen. Sie haben nur Angst: "Wir haben geglaubt, jetzt geht's los. Da wurde uns klar, dass wir hier nicht bleiben können", sagt die 34-Jährige. "Mein Mann hat gesagt, er wolle bleiben und das Land verteidigen, ich soll mit Vasyl zu Freunden nach Deutschland flüchten."

Mit Koffer, Rucksack und Buggy geht es wenig später zur 300 Kilometer entfernten ungarischen Grenze. Dort trennt sich die junge Familie. Anna und ihr Baby werden von Freunden aus Germering abgeholt. Die seit langem in Bayern lebenden Ukrainer haben "uns immer gesagt, dass wir kommen können". Ihr Mann Vasyl meldet sich zur Militärausbildung, die er demnächst abgeschlossen hat. Anna und der Kleine kommen zunächst in Germering unter. Heute leben die beiden in einer Wohnung, die die Gemeinde Planegg angemietet hat, zwei von rund 200 ukrainischen Flüchtlingen allein in Planegg und Martinsried. Anna arbeitet in Teilzeit im Rathaus. Als "Kümmerin" führt sie den Job des früheren Planegger Kämmerers Peter Vogel weiter und hilft ihren Landsleuten in allen möglichen Bereichen, vor allem bei der Wohnungssuche.

Dafür ist die junge Frau bestens geeignet. Sie spricht Deutsch und wird darin jeden Tag besser. Sie ist lebhaft, eloquent und hat immer ein freundliches Lächeln im Gesicht. Für viele Flüchtlinge - fast ausschließlich Frauen und Mütter mit Kindern - ist Anna Lahdyuk nicht nur Anlaufstelle, sondern oft auch sowas wie eine Therapeutin. Sie hat studiert, sie ist Geomorphologin. Nach dem Studium hat sie zwölf Jahre als Reiseleiterin gearbeitet, war oft auf Kulturreisen in Deutschland und in vielen europäischen Staaten. Sie versteht sich wie selbstverständlich als Europäerin. Sie spricht Englisch, ein wenig Französisch, Deutsch und Italienisch. Sie sei freundlich von ihren Freunden und der Umgebung aufgenommen worden, erzählt sie. Schnell fand sie weitere Freunde. Für ihren Kleinen fand sie zunächst keinen Platz, für sie selbst sei immer klar gewesen, dass sie arbeiten wolle.

Zwölf Bewerbungsgespräche in kurzer Zeit

Nach einigen Wochen fing Lahdyuk an, sich zu bewerben, sie zog für ein paar Wochen zu einer deutschen Familie nach Gräfelfing. Sie verschickte Dutzende von Bewerbungen, an Hotels, an die Rathäuser der Umgebung, auch nach Planegg. Zwölf Bewerbungsgespräche führte sie in kurzer Zeit, in Planegg gefiel es ihr sofort: "Hier fließt die Würm. Aus meinem Studium kannte ich die Würmeiszeit." Ihr Gespräch mit der Personalverwaltung im Rathaus kam gut an, der bisherige Kümmerer Peter Vogel geht gerade in Ruhestand, Anna kam wie gerufen. Sie fand einen Betreuungsplatz für ihren Sohn, "das war mir am wichtigsten". Und sie stürzte sich in die Arbeit, bekam ein eigenes Zimmer im Rathaus und wurde technisch gut ausgestattet. Hilfe kommt aus dem ganzen Rathaus, Planeggs Pressesprecherin Kiki Xander steht der jungen Frau zur Seite.

Auch Lwiw im Westen der Ukraine erlebt immer wieder Luftangriffe. So wie Mitte April, als Rauchwolken aufstiegen. (Foto: Matthew Hatcher/dpa)

Gleich vom ersten Tag an "kamen meine Landsleute mit aller Art von Fragen", das Telefon klingelt ständig. Anna Lahdyuk ist selig: "Ich bin weg vom Krieg, bin mit Vasyl in Sicherheit. Es ist eine große Aufgabe für mich, meinen Landsleuten zu helfen." Die Gemeinde mietet auf dem privaten Markt Wohnungen und Häuser an, die Kümmerin sorgt für eine sinnvolle Unterbringung: In der Thürheimstraße konnten fünf halbe Familien, Frauen mit Kindern, untergebracht werden, auch in der Röntgenstraße in Martinsried. Das Landratsamt arbeitet mit, die Miete wird in der Regel vom Jobcenter übernommen. Gesucht wird von den Geflüchteten und ihren Familien auch in anderen Regionen: Oberammergau, Augsburg, ja sogar nach Brandenburg zieht eine Familie. Der Helferkreis Asyl unterstützt die Kümmerin tatkräftig, auch die Sozialstation Würmtal-Insel: "Erst hatte ich Angst vor der Aufgabe", sagt die Ukrainerin, "aber ich habe so viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Alle arbeiten zusammen."

Die junge Frau aus der Ukraine ist voller Dankbarkeit: "Ich habe starke Muttergefühle, ich muss mein Kind schützen, in Lwiw saß der Kleine weinend im Keller, hier ist er in Sicherheit." Sie ist überwältigt von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Deutschen und sagt: "Ich bin hier weder alleine noch isoliert. Ich erlebe eine große Solidarität." Alles sei "gut organisiert", nur: "Ein bisschen zu viel Papier, zu viel zu schreiben." Über ihre Zukunft ist sie unsicher: "Ich weiß nicht, ob ich zurück will, andererseits will ich natürlich in der Heimat sein." Mit ihrem Mann telefoniert sie alle drei Tage über Video. Und sie hofft, dass er nach der Ausbildung ein paar Tage Urlaub bekommt. Dann will sie natürlich zu ihm: "Ich habe Hoffnung, das alles durchzustehen."