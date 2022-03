Krieg in der Ukraine

Mit Malen alleine ist es nicht getan, Kinder aus der Ukraine müssen auch in Deutsch, Mathematik und anderen Fächern unterrichtet werden.

Immer mehr Kinder aus der Ukraine kommen in München an. Wichtig ist, ihnen ein Stück Normalität zu geben. Wie tragen die Schulen im Landkreis München dazu bei?

Von Irmengard Gnau und Rainer Rutz, Planegg/Unterföhring

Täglich kommen Menschen, die aus den Kriegsgebieten in der Ukraine geflohen sind, im Landkreis München an: Frauen, einige Männer und vor allem Kinder. Kinder, die vor Bomben und Beschuss geflohen sind und die nun hier Zuflucht finden sollen, einen Alltag, der wieder Sicherheit gibt. Im Landkreis bemühen sich deshalb viele Freiwillige, die Ankommenden willkommen zu heißen. Auch und gerade die Schulen packen an und nehmen die geflüchteten Kinder und Jugendlichen unbürokratisch auf.