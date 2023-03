Sollte in Neuperlach ein neuer Betriebshof gebaut werden, sei die Verlängerung der U 5 in Gefahr, warnt Ottobrunns Bürgermeister.

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer fürchtet um den beabsichtigten Weiterbau der U-Bahn bis Taufkirchen und Ottobrunn. In der aktuellen Ausgabe des Gemeindeblatts Mein Ottobrunn plädiert der CSU-Politiker einerseits leidenschaftlich für den Ausbau der U 5 und den zweigleisigen Ausbau der S 7, andererseits stellt er zugleich infrage, dass die bayerische Staatsregierung alles daran setzt, diese beiden Projekte zu realisieren.

Hintergrund ist, dass der Bau eines U-Bahn-Betriebshofs am Bahnhof Neuperlach-Süd unmittelbar bevorsteht. Der Zeitdruck ist groß, die beauftragten Stadtwerke München (SWM) sollten eigentlich bis 2026 mit den Baumaßnahmen durch sein. Nun ist Loderer zufolge das Jahr 2030 für die Fertigstellung anvisiert. Dieser Betriebshof habe jedoch enorme Auswirkungen auf etwaige Veränderungen an den bestehenden Linien, so der Ottobrunenr Bürgermeister, weshalb eine wichtige Vorhaltemaßnahme unbedingt notwendig sei, um derlei Pläne nicht zu gefährden.

Der Rathauschef warnt vor "skandalösem Staatsversagen"

Ein erstes Teilstück eines Tunnels soll gewährleisten, dass die Verlängerung auch nach Fertigstellung des U-Bahn-Betriebshofes technisch noch möglich ist. "Wird diese Vorhaltemaßnahme nicht umgesetzt, ist der Zug für ganz lange Zeit im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren", warnt Loderer. Und das gelte sowohl für die U-Bahnverlängerung als auch für einen möglichen S-Bahn-Ausbau.

Ottobrunns Bürgermeister sieht offensichtlich Gefahr in Verzug: Die Staatsregierung dürfe den Landkreis und die Gemeinden Ottobrunn und Taufkirchen bei der Frage der verkehrlichen Erschließung nicht im Regen stehen lassen, zumindest dann nicht, wenn sie es "ernst meint mit der Errichtung des größten Luft-und Raumfahrt-Campus Europas". Es bestehe dringend Handlungsbedarf, schreibt Loderer und verweist auf die Landtagswahlen am 8. Oktober. Der Bau des U-Bahn-Betriebshofs ohne die technische Option für die U-Bahn-Verlängerung und den zweigleisigen S-Bahn-Ausbau wäre "skandalöses Staatsversagen", so der Bürgermeister wörtlich.