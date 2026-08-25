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HochtechnologieWo die Raumfahrt von morgen ihren Ursprung hat

Lesezeit: 5 Min.

Mario Brunner hat schon mal eine Sojus-Kapsel im Simulator gesteuert. Vor allem aber steuert er den Aufbau des Campus für Luft- und Raumfahrt.
Mario Brunner hat schon mal eine Sojus-Kapsel im Simulator gesteuert. Vor allem aber steuert er den Aufbau des Campus für Luft- und Raumfahrt. Sebastian Gabriel

Mit dem neuen Luft- und Raumfahrtcampus in Ottobrunn und Taufkirchen wächst einer der ambitioniertesten Technologiestandorte Europas. Schon heute entstehen dort Satelliten, Raketenideen – und die Fachkräfte von morgen werden hier ausgebildet.

Von Bernhard Lohr, Taufkirchen/Ottobrunn

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Mario Brunner hat schon mal eine Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation (ISS) gesteuert. „Ja, ich hab’ erfolgreich angedockt“, sagt er. Aber „etwas zu schnell“ sei er gewesen, die Raumstation habe ein paar Dellen abbekommen. Zum Glück nur virtuell. Brunner saß in einem Nachbau der russischen Raumkapsel, wie er in der Astronautenausbildung verwendet wird. Der Simulator mit seinen kyrillisch beschrifteten Schaltern steht am Department of Aerospace and Geodesy in Taufkirchen/Ottobrunn, dessen Campus der „Head of TechCore“ der TU München mitentwickelt.

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