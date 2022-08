Die Fußballer des TSV Neuried haben ihr Talent auch abseits vom Fußballplatz bewiesen: Bei einem Social Day haben sich die Kicker der ersten Männermannschaft an einem Sonntag im August ehrenamtlich beim Verein "Aktion Pegasus" engagiert. Einen Tag lang haben sie dem Verein bei Arbeiten am Hof in Baiernrain im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen geholfen. Der Verein setzt sich für benachteiligte Jugendliche ein, die unter anderem Gewalt, Missbrauch oder Verwahrlosung erlebt haben, und unterstützt sie dabei, wieder Fuß zu fassen im Leben, unter anderem durch eine heilpädagogische Therapie mit Pferden.

Die 14 Neurieder Fußballer rollten mit dem Vereinsbus an für ihren gemeinnützigen Arbeitseinsatz. So konnten gemeinsam ein Holzzaun gebaut und ein Teich angelegt werden, außerdem fielen Reparaturarbeiten an und die Wiesen des Vereinshofs in Baiernrain wurden gestaltet. Auch die Tiere haben eine Pflegeeinheit erhalten, neben Pferden leben auf dem Hof auch Hühner, Hasen und Katzen. "Es war schön zu sehen, welch großartige Arbeit die Aktion Pegasus tagtäglich leistet. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Unterstützung einen Beitrag für die gesamte Organisation leisten konnten", sagte Alexander Greisel, Spieler in der ersten Mannschaft.