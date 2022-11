Ismaning:Privat-Uni kooperiert mit Sportverein

In der Gemeinde Ismaning gehen Sport und Bildung eine neue Liaison ein: Die Hochschule für angewandtes Management (HAM) und der TSV Ismaning haben eine Zusammenarbeit gestartet. Die Kooperationsvereinbarung zwischen der privaten Universität und dem Sportverein gilt vorerst für ein Jahr, eine längerfristige Zusammenarbeit ist angedacht. Über weitere Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, als Ismaninger Hochschule mit dem TSV zu kooperieren", sagt Florian Kainz, der Geschäftsführer der HAM. "Dabei geht es uns nicht darum, dass wir uns als Hochschule als reiner Werbepartner sehen, der in der Halle sein Logo präsentiert. Mit unseren zahlreichen Studienprogrammen bieten sich sehr spannende Möglichkeiten für alle Beteiligten", so Kaintz weiter. Die HAM, mit mehr als 4000 Studierenden die größte private Hochschule Bayerns, bietet seit 2004 neben zahlreichen Sportstudiengängen Bachelor- und Master-Programme in den Bereichen Management, Psychologie und Technologie an.

Beispiele für die Zusammenarbeit der beiden Partner sind gemeinsame geplante Events, redaktionelle Kooperationen, etwa im Social-Media-Bereich, oder auch verschiedene Forschungsprojekte. Ein regelmäßiger Austausch beider Partner ist geplant, um die Umsetzung der Zusammenarbeit gemeinschaftlich zu entwickeln.

"Die Gespräche haben gezeigt, dass wir dasselbe Verständnis einer Partnerschaft haben", sagt Alexander Novakovic, geschäftsführender Vorstand des TSV Ismaning und Sprecher der Handballabteilung. Man wolle gemeinsam viel bewegen für die Sportler, Fans und Mitglieder. "Und mit der HAM haben wir hier den perfekten Partner an Bord." Der TSV Ismaning sieht sich mit seinen etwa 1600 Mitgliedern vor allem im Handball als leistungsorientierter Breitensportverein.