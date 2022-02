Von Annette Jäger, Gräfelfing

Der Sanierung der Sportanlagen des TSV Gräfelfing erweist sich für die Gemeinde als Überraschungspaket. Nach und nach treten bei den Arbeiten am Vereinsheim und der Gaststätte unvorhergesehene Mängel in Erscheinung, die die Kosten massiv in die Höhe treiben. Allein 16 Maßnahmen sind zur ursprünglichen Planung hinzugekommen, um die Sportanlage wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Rund 2,4 Millionen Euro an Mehrkosten werden aktuell geschätzt. Bürgermeister Peter Köstler (CSU) spricht lieber von "2,x-Millionen", weil nach oben noch Luft ist. Das ursprüngliche Gesamtbudget lag bei 6,9 Millionen Euro.

In den frühen Achtzigerjahren, als die Sportanlage an der Hubert-Reißner-Straße entstand, habe man mit "großer Kreativität und flexiblen Maßnahmen" anders gebaut als geplant war, drückt es Landrat Christoph Göbel (CSU) in einem Schreiben aus, das er in seiner Funktion als Präsident des TSV an die Gemeinderäte adressiert hat. Bürgermeister Köstlers Fazit: Neu zu bauen wäre fast günstiger geworden.

Als die Sanierung, zu der auch dringend nötige moderne Brandschutzmaßnahmen gehören, geplant wurde, hatten sich die Gemeinderäte im Einklang mit dem TSV bewusst gegen einen Neubau entschieden. Der Plan lautete, die Anlage so in Schuss zu bringen, dass sie weitere zehn Jahre als Sportstätte dienen könnte. Danach hätte man einen Neubau in Erwägung gezogen, möglicherweise an einem anderen Standort.

Doch der Plan geht nicht auf. Nur das Nötigste zu sanieren, sei nicht sinnvoll und funktioniere auch nicht, so die Erkenntnis des Präsidenten. Eine undichte Kellerdecke, ein marodes Leitungssystem, das sich hinter aufgebrochenen Wänden zeigt, lassen sich nicht einfach zuspachteln. Dafür erhalte man eine Sportstätte, die wieder langfristig funktioniert, sagte Köstler. Denn der TSV werde an seinem Standort bleiben. Die finanzielle Last der Baumaßnahmen wird die Gemeinde Gräfelfing tragen. Der Gemeinderat hat vergangene Woche grünes Licht gegeben für die Finanzierung, der TSV soll weitermachen, das Vertrauen, dass die nötigen Maßnahmen in sinnvollem Umfang in Auftrag gegeben werden, besteht. "Abgerechnet wird zum Schluss", sagt Köstler.