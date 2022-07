Schönes Wetter ohne Regen, das erfreut die Menschen. Aber eine anhaltende Trockenheit, wie sie der Deutsche Wetterdienst schon seit dem Frühjahr festgestellt hat, schadet den Pflanzen und Bäumen. "Langfristig nehmen je nach Ausmaß der zukünftigen globalen Erwärmung die Niederschläge im Mittelmeerraum ab", so der Bericht des Wetterdienstes von Anfang Juli. Was machen Waldbäume, wenn sie ohne Regen auskommen müssen? Was tut ein Förster und wie kann man etwas gegen Schäden durch die Trockenheit tun? Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben viele Fragen zum Ökosystem Wald. Deswegen gehört Waldpädagogik seit 1998 zum gesetzlichen Bildungsauftrag der Bayerischen Forstverwaltung. Eines deren Ziele ist, vor allem bei Kindern und Jugendlichen - den Entscheidungsträgern von morgen - Interesse für den Wald zu wecken. Das Walderlebniszentrum (WEZ) Grünwald vermittelt in allen Veranstaltungen zielgruppengerecht Wissenswertes über den einzigartigen Lebensraum Wald, seine nachhaltige Bewirtschaftung und die Menschen, die mit und in ihm arbeiten. Am Freitag, 29. Juli, von 17 bis 19 Uhr kann man der Försterin Xenia Münke im Walderlebniszentrum Fragen stellen.