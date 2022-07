Die Regierung von Oberbayern hat wegen erhöhter Waldbrandgefahr flächendeckend Luftbeobachtung angeordnet. Die Flieger starten unter anderem von Pfaffenhofen an der Ilm und Oberpfaffenhofen aus. Infolge von Trockenheit weise der Waldbrandgefahren-Index mit den Stufen drei und vier für weite Bereiche Oberbayerns eine hohe Waldbrandgefahr aus, teilt die Regierung mit. Besonders gefährdet seien Wälder auf leichten sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder. Die Regierung bittet dringend um besondere Vorsicht im Wald sowie in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon. Die Flugbereitschaft Oberbayern der Luftrettungsstaffel Bayern e.V. stelle bei der Luftbeobachtung die ehrenamtlichen Piloten. Die Beobachter seien in der Regel Bedienstete der Katastrophenschutzbehörden oder Forstbehörden.